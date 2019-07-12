Савченко не пустили на оккупированный Донбасс - Тука
13:38, 12 июля 2019Политика
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Депутат собиралась поехать на оккупированную территорию Донецкой области, чтобы агитировать за свою партию.
О недопуск Савченко на оккупированный Донбасс сообщил Тука / фото УНИАН
СБУ не разрешила нардепу Надежде Савченко пересечь "линию разграничения" на Донбассе, где она собиралась провести агитационный тур.
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Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.
"Как и ожидал здравый смысл, Служба Безопасности не дала разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов", - говорится в сообщении Туки.
Ранее Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду в мажоритарном округе №51 в Донецкой области, заявила в комментарии изданию "Новости Донбасса", что намерена поехать в агитационный тур на оккупированную часть Донбасса.
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