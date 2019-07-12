Савченко не пустили на оккупированный Донбасс - Тука

Депутат собиралась поехать на оккупированную территорию Донецкой области, чтобы агитировать за свою партию.

СБУ не разрешила нардепу Надежде Савченко пересечь "линию разграничения" на Донбассе, где она собиралась провести агитационный тур.

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Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука на своей странице в Facebook.

"Как и ожидал здравый смысл, Служба Безопасности не дала разрешение на пересечение линии разграничения поклоннице сюрреализма и террористов", - говорится в сообщении Туки.

Ранее Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду в мажоритарном округе №51 в Донецкой области, заявила в комментарии изданию "Новости Донбасса", что намерена поехать в агитационный тур на оккупированную часть Донбасса.