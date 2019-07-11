У Зеленского рассказали, о чем президент говорил с Путиным

Ключевым вопросом во время разговора президентов Украины и РФ было освобождение военнопленных моряков.

Ключевым вопросом во время разговора президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина было освобождение украинских военнопленных моряков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента Украины.

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«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что во время разговора речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ.

Кроме того, собеседники обсудили продолжение переговоров в «нормандском формате».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Зеленский провел телефонный разговор с Путиным.

По данным пресс-службы, «обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон людей. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов».

Обсуждалась также возможность продолжения контактов в «нормандском формате».