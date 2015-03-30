Минюст требует привлечь к ответственности судей, саботирующих рассмотрение дела о запрете КПУ

Министерство юстиции продолжает юридическое сопровождение дела о запрете коммунистической партии и требует, как можно быстрее назначить его рассмотрение.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Так, в пресс-службе напомнили, что дело о запрете Коммунистической партии Украины, которое сегодня должен был рассматривать Киевский окружной административный суд, было передано на рассмотрение в Киевский апелляционный административный суд.

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Представители Киевского окружного админсуда объяснили это решение тем фактом, что представители КПУ подали апелляционную жалобу об отмене постановления Окружного административного суда города Киева о передаче административного дела, которое касается запрета КПУ, в Киевский окружной административный суд.

В пресс-службе Минюста отметили, что постановлением Киевского апелляционного административного суда от 12 марта апелляционные жалобы представителей КПУ на вышеуказанное постановление уже были возвращены заявителям в связи с их отзывом.

Такие действия, по мнению Министерства юстиции Украины, можно расценивать исключительно как затягивание судебного процесса через процессуальные процедуры.

Как напомнили в пресс-службе, Министерство юстиции обратилось в Высшую квалификационную комиссию судей Украины с требованием срочно рассмотреть представление о привлечении к ответственности судей Окружного административного суда города Киева, саботировавших рассмотрение дела о запрете Компартии.