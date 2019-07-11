За последний месяц украинцы стали более оптимистично оценивать направление движения страны – социологи

Вместе с тем около четверти украинцев не определились относительно того, правильным или неправильным является направление развития страны.

На протяжении последнего месяца уменьшилось количество граждан, которые считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе по результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 6 по 10 июля.

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По данным социологического исследования, 39% респондентов считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, тогда как в июне такого мнения придерживались 42% опрошенных.

Согласно данным опроса, проведенного в июле, 35% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, а это на 6% больше, чем в июне этого года.

26% опрошенных не определились с ответом на этот вопрос (в прошлом месяце трудно было ответить относительно этого 29%).

По данным социологов, лучше всего оценивают направление развития страны на западе Украины, хуже всего – на востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели «Слуги народа».

Социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность – 2 тыс. респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.

Как сообщал УНИАН, действующий президент Владимир Зеленский пользуется наивысшим уровнем доверия среди украинцев. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", главе государства доверяют более половины украинцев.