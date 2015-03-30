Президент Польши посетит Украину 8-9 апреля

Президент Польши Бронислав Коморовский планирует посетить Украину с двухдневным визитом 8-9 апреля.

В соответствии с сообщением на официальном сайте главы Польского государства, в Украине Коморовский планирует посетить Киев и Национальный историко-мемориальный заповедник «Быковнянские могилы».

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«В Киеве и Быковне, потому что это одновременно будет элементом памяти жертв Катынской трагедии. Будет только украинский и исключительно польский элемент, которым является Быковня», - сказал Коморовский.

Президент предположил, что визит в Украину 8-9 апреля станет его последним зарубежным визитом перед запланированными на 10 мая президентскими выборами в Польше.