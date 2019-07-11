"Санкции будут очень жесткими": генерал объяснил, почему Путин заинтересован в освобождении моряков

По словам генерала, Путин заинтересован в исполнении решения международного морского трибунала, поскольку "наглое невыполнение его решений не может остаться вне поля зрения западного мира".

Россия будет вынуждена освободить пленных украинских моряков из-за ряда объективных причин.

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"Но рассчитывать на то, что это случится в ближайшее время, не следует", – сказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает «Обозреватель».

Комментируя заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что президент России Путин освободит 24 пленных украинцев в ближайшее время, генерал отметил: "В том, что наши моряки будут освобождены, я верю, но в том, что это случится в ближайшее время, не очень верю".

По его словам, Путин заинтересован в исполнении решения международного морского трибунала, поскольку "наглое невыполнение его решений не может остаться вне поля зрения западного мира, каким бы либеральным он не был". "Дополнительные санкции за невыполнение будут очень жесткими", – убежден Богдан.

"Путин хочет добиться отмены санкций, восстановить статус-кво России как полноценного и невиновного мирового лидера и т.д.", и один из путей достижения этой цели – освобождение украинских моряков, убежден генерал.

"Дополнительный аргумент в пользу выполнения решения трибунала – "неблагоприятная ситуация в России", – добавил он.

В то же время генерал убежден: "Путин попытается склонить Украину к невыгодным условиям освобождения моряков. Такая попытка уже была – фактически по российскому законодательству Украина должна была привлечь к уголовной ответственности своих воинов-героев. А это, конечно же, недопустимо".