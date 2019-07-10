Путин вскоре освободит украинских моряков, но не просто так – Климкин

Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить украинских моряков.

24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в РФ, будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это президент РФ попытается получить как можно больше политических преференций.

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Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR.

«Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, при чем в ближайшее время. Но для Путина важно решить этот вопрос, это мое личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. <...> Путину абсолютно параллельно, кто тут сидит (российские заключенные в Украине — ред.). Его это не интересует. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок. Я неоднократно говорил, что он использует парней (военнопленных моряков — ред.) как разменную монету. <...> Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в «нормальность». А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию», — отметил министр.

Напомним, ранее международный трибунал ООН по морскому праву обязал Российскую Федерацию срочно освободить два военных катера «Никополь» и «Бердянск», буксир «Яны Капу», а также 24 украинских моряков, которые были захвачены 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива.