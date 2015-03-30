В Украину с визитом прибывают конгрессмены США

07:54, 30 марта 2015
Политика
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В понедельник в Киев прибывает делегация конгрессменов, среди которых председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Уильям Торнберри, а также лидер республиканцев в нижней палате Кевин Маккарти.

/ uk.wikipedia.org

Ожидается, что целью визита будет обсуждение вопроса о возможности предоставления Украине летального оружия от США для обеспечения мира и безопасности на Востоке. Об этом сообщает Радио Свобода.

В Министерстве иностранных дел Украины к визиту конгрессменов заявили, что Киев высоко ценит поддержку американских законодателей, которые на прошлой неделе приняли призыв к Бараку Обаме предоставить Украине летальное оружие.

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За резолюцию, которую вынесли на рассмотрение Конгресса на прошлой неделе, проголосовали и демократы, и республиканцы. Ее автор, конгрессмен Элиот Энгел заявил, что Соединенные Штаты должны предпринять решительные шаги для прекращения кровопролития в Украине.

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