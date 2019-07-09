Разумков: пока у нас есть оккупированные территории – во время эфиров я буду говорить на русском языке (видео)

Председатель партии "Слуга народа" объяснил, почему разговаривает на русском языке.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма, он публично будет разговаривать на русском, чтобы в РФ случайно не возникло желание "защищать его от притеснений".

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в ответ на вопрос Ирины Геращенко, является ли для "Слуги народа" ценностью украинский язык, Разумков, который на эфирах говорит по-русски ответил на украинском.

"Я не уверен, что украинский язык сегодня является главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык нужно", – отметил Разумков.

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Одновременно он отметил, что защищать язык нужно не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды. Разумков считает, что язык нужно популяризировать путем создания условий, которые обеспечат более широкое его использование. Глава партии "Слуга народа" отметил, что таких условий создано не было, зато был использован метод кнута.

"Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня тут "защищать". У меня все неплохо, как у человека, который разговаривает на русском", – отметил политик.

Ранее Разумков отмечал, что использует русский язык в публичных выступлениях, потому что считает это одним из аргументов свободы слова в Украине и одним из аргументов для России: "Не нужно меня приходить и защищать как человека, который разговаривает на русском в моей стране".

Отметим, большинство украинцев считают родным украинский язык и поддерживают его статус, хотя в повседневной жизни являются в основном билингвами.