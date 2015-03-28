Каспаров: потенциал путинского блефа уже исчерпывается

Украина способна выстоять в противостоянии с Россией при помощи Запада.

Такое мнение в интервью Радио Свобода выразил 13-й чемпион мира по шахматам, российский оппозиционер Гарри Каспаров.

По его словам, при всей сложности своего нынешнего положения, Украина в состоянии в конце концов выстоять в противостоянии с Россией при помощи Запада. При этом политик отметил, что на Западе еще не в состоянии увидеть глобальные последствия действий российского президента Владимира Путина против Украины. «Но постепенно западная бюрократия начинает понимать, что примирение с агрессором невозможно и отпора ему не избежать. Поэтому шансы Украины в этом противостоянии растут», - добавил Каспаров.

Он подчеркнул, что Путин пытается разрушить всю систему международной безопасности, которая сложилась с 1945 года, по окончании Второй мировой войны. Но победить в этой политической партии хозяину Кремля не удастся, прогнозирует Каспаров.

По его мнению, «еще одной международной конференции, наподобие Ялты 1945 года, на которой Запад разделит мир с Путиным, не будет. А если проводить аналогии с играми, то президент России играет не в шахматы, а в покер».

Читайте такжеУкраинский интерес. Предупреждение от Еврокомиссии, аванс от Европарламента и Путин в сталинском френче«Он в принципе играет в свои игры. В данном случае я бы сказал, что это - аналогия с покером. Путин умеет блефовать, повышать ставки, и у него есть возможность повышать эти ставки. Его ничье мнение не волнует, ни рядовых россиян, ни парламента. А лидерам на Западе постоянно приходится оглядываться - как отреагирует общество, каким будет рейтинг? Однако потенциал путинского блефа уже исчерпывается, ведь уже пошел в ход «ядерный шантаж». И все-таки не стоит забывать - ресурсы сегодняшней России - не сопоставимы в сравнении с ресурсами СССР. Конечно, Путин очень опасен, но это не Сталин второй половины сороковых годов. Поэтому мы понимаем, что Россия сегодня достаточно слаба и экономически, и социально», - констатировал Каспаров.

***Гарри Каспаров представил в Киеве свою книгу «Торговля страхом» - сборник публицистики, ранее опубликованную на страницах аналитических изданий мира и интернет-порталах в период с 2001 по 2015 год. Значительное внимание в книге уделено событиям в Украине последних лет.