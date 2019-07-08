Зеленский пригрозил реакцией на телемост между РФ и украинским каналом

Президент призвал украинцев не поддаваться на провокации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что реакция на анонсированный телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским «NewsOne» будет соответствующей для сохранения спокойствия и информационной безопасности страны.

Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

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«Я обращаюсь ко всем украинцам! Мы - не лагерь. И нас не надо делить. Сейчас вами манипулируют политики, которые очень хотят попасть в парламент. Разница между ними одна - первые будут грабить, а вторые будуть грабуваты. Задумайтесь: и так называемые проевропейские, и так называемые пророссийские политики прекрасно и мирно живут друг с другом по соседству в известном селе под Киевом. И после показательных потасовок в Верховной Раде и перепалок в студиях политических ток-шоу они спокойно собираются за трехметровым забором чьего-то имения и поднимают бокалы с дорогим виски. Которое стоит, как три ваши месячные зарплаты. Как думаете, за что они пьют? За Россию или за Европу? Думаю, точно - не за Украину», - сказал президент.

«Я прошу вас сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша реакция будет соответствующей - для сохранения спокойствия, порядка и информационной безопасности страны», - добавил он.

Президент также обратился к журналистам этих каналов. «Кто-то купил каналы, но не вас... Вы - четвертая власть, вы тоже слуги народа», - подчеркнул глава государства.

Как известно, телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским «NewsOne» запланирован на 12 июля.