У Путина прокомментировали анонсированный телемост между РФ и NewsOne

«Общение народов двух стран никто не отменял», заявляет Песков.

В Кремле заявили, что приветствуют запланированный на 12 июля телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NewsOne.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что это инициатива двух телеканалов, которую, с нашей точки зрения, можно только приветствовать, несмотря на все политико-дипломатические турбулентности между двумя странами», - ответил Песков на вопрос УНИАН, как Кремль относится к такой инициативе.

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Он подчеркнул, что «общение народов двух стран никто не отменял». По словам Пескова, такое общение «прямо и опосредованно продолжается». «Подобная инициатива, нам кажется, заслуживает высокой оценки», - подчеркнул Песков.

Как сообщал УНИАН, СБУ предлагает на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении юридических лиц, вещающих под логотипами «112 Украина» и NewsOne, с целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании.

Также Служба безопасности Украины инициирует перед Антимонопольным комитетом Украины меры по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга «Новости», в который входят NewsOne, «112 Украина» и ZIK.