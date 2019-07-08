Телемост с Россией: националисты поставили Зеленскому ультиматум (видео)

Нардеп дал президенту сутки "на адекватный ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль в Киеве".

"Национальный Корпус" дал президенту Владимиру Зеленскому сутки на то, чтобы ответить на планы провести "телемост между Россией и Украиной", запланированный каналом Newsone, близким к Виктору Медведчуку.

Об этом заявил основатель полка "Азов" и народный депутат Андрей Билецкий на официальном канале “Национального корпуса” в Youtube.

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«Главное лицо кремлевской пропаганды анонсирует телемост между Россией и Украиной. От имени Украины говорить будут марионетки Медведчука, которые существуют на деньги России. Цель этой информационной диверсии - очевидна. Программа максимум - символически поставить Украину в унизительную позу раскаяния и капитуляции перед силой РФ, добавить Медведчуку баллов перед выборами. Программа минимум, если не получится – показать, что инициативы мира между Украиной и РФ срывают "фашисты" и, опять же, добавить баллов Медведчуку перед выборами», - отметил Билецкий в своем блоге.

Нардеп дал президенту сутки «на адекватный ответ на информационный шабаш, который готовит Кремль здесь, в Киеве».

«Иначе ответ «зеленым человечкам» Кремля начнут давать «черные человечки», - добавил Билецкий.

Как сообщал УНИАН, главный российский пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал на 12 июля проведение так называемого телемоста "Надо поговорить" между российским каналом «Россия 1» и украинским телеканалом NewsOne, который фактически принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку.

Киселев сравнил это событие с американо-советским телемост 1987 года.

Отметим, телеканал NewsOne с 14 июня 2019 года является частью медиахолдинга «Новости», который принадлежит Тарасу Козаку (соратнику Виктора Медведчука), куда также входят телеканалы «ZIK» и «112 Украина».