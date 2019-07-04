МИД вызвало посла Венгрии на беседу из-за заявлений Сийярто

Министр иностранных дел Петер Сийярто выразил надежду, что президент Владимир Зеленский не будет реализовывать "решительную антивенгерскую политику предыдущего президента Петра Порошенко в отношении венгров, проживающих на Закарпатье.

Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Егор Божок пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто из-за заявлений венгерского министра внешней экономики и иностранных дел Петера Сийярто.

Как говорится в сообщении на сайте МИД, во время беседы Божок привлек внимание к тому, что, несмотря на все усилия украинской стороны, направленные на решение вопросов, которые бросают тень на дружественный характер отношений между нашими государствами, венгерская сторона продолжает публичную риторику, которая вызывает удивление.

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В частности, украинский дипломат отметил, что у украинской стороны вызвали недоумение последние высказывания Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые по мнению украинской стороны "не отвечают рекомендациям Венецианской Комиссии и предыдущим договоренностям".

"Украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской Комиссии и пошла на встречу венгерской стороне относительно имплементации закона Украины «Об образовании». В Законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятом 25 апреля э.г., учтена просьбе венгерской стороны относительно продления переходного периода до 2023 года", - отмечается в сообщении.

Также Божок напомнил, что во время его визита в мае 2019 года в Будапешт украинской стороной инициирована разработка алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинско-венгерских отношениях. Ответ на предложения украинской стороны пока не получен.

При этом сказано, что украинская сторона готова к конструктивному диалогу по решению вопросов повестки дня украинско-венгерских отношений.

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Как сообщается на сайте венгерского МИД, Сийярто в Торонто заявил, что Венгрия рекомендует украинской власти в двусторонних отношениях вернуться к обычному состоянию ведения дел, когда венгерское национальное меньшинство, которое проживает на Закарпатье, не будет лишено ранее приобретенных прав.

Сийярто утверждал, что предыдущая украинская власть и президент Петр Порошенко "проводили решительную антивенгерскую политику, в результате чего права венгерского меньшинства на Закарпатье были серьезно ограничены".

"Новый украинский президент Владимир Зеленский вселяет новую надежду, что Украина не будет практиковать антивенгерскую политику", - заявил Сийярто.

По его словам, заявления Зеленского являются обнадеживающими, но сейчас могут вызывать осторожный оптимизм.

"Настоящим переломом станет, если Зеленский после парламентских выборов введет законодательные изменения, в результате которых венгерская национальная община восстановит свои прежние права", - сказал Сийярто.

По его словам, в случае восстановления прав представителей венгерского меньшинства на Закарпатье Венгрия готова реализовать с Украиной комплексный экономический план, в рамках которого будут профинансированы проекты по строительству дорог на Закарпатье. С этой целью по программе кредитования предполагается выделить 50 млн евро.

Также планируется открыть четыре новые пункты пропуска на границе между государствами.

Кроме того, Венгрия создаст для украинских студентов тысячу стипендиальных мест для обучения в венгерских университетах. Также предполагается реализация других программ.