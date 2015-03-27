МВД серьезно работает над выявлением коррупционеров в высших эшелонах власти
13:08, 27 марта 2015Политика
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Руководство МВД осуществляет серьезные шаги по выявлению и привлечению к ответственности коррупционеров в высших эшелонах власти.
REUTERS
Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на расширенном заседании коллегии МВД относительно мер по противодействию коррупции.
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"Пришло время переходить от слов к конкретным результатам. Руководство Министерства внутренних дел сейчас осуществляет серьезные шаги по выявлению и привлечению к ответственности коррупционеров в высшем эшелоне власти", - сказал он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что коррупция в стране есть и на среднем, и на высшем уровнях власти. "На данном этапе МВД должно стать основой борьбы с коррупционными правонарушениям", - сказал глава правительства.
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