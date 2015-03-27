Подозреваемого в убийстве капитана СБУ помощника депутата помог задержать его бывший "шеф" - Геращенко

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник главы МВД Украины Арсена Авакова, народный депутат Антон Геращенко.

«Сегодня ночью в Ужгороде во время попытки сбежать в Европу был задержан подозреваемый в убийстве офицера СБУ Виктора Мандзика бывшый помощник одного из народных депутатов, теперь уже внефракционного. Как вы помните, министр МВД Арсен Аваков публично требовал от этого депутата не мешать органам внутренних дел расследовать это преступление и найти подозреваемого в убийстве. Данный народный депутат действительно сначала считал, что его помощника подставили, что он не мог совершить это ужасное убийство, однако после того как он разобрался в ситуации, услышал свидетельства очевидцев, он сам помог следствию выйти на подозреваемого в убийстве и задержать его при попытке пересечения границы», - написал Геращенко.

Читайте такжеУбийцу офицера СБУ задержали во время попытки пересечь границуОн отметил, что проверял эту информацию и она подтвердилась. «Как сказал мне сегодня утром этот народный депутат, «каждый должен отвечать за свои поступки, ведь кровь - это не вода», - подчеркнул Геращенко.

Как сообщал УНИАН, офицер СБУ Мандзик был убит 21 марта в Волновахе. По подозрению в убийстве были задержаны 11 человек.