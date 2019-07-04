Активисты в Канаде спросили Авакова, кто заказал Катю Гандзюк (фото)

Активисты подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?", когда на сцене находился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Во время Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходила в Канаде при участии главы МВД Арсена Авакова, активисты устроили акцию «Кто заказал Катю Гандзюк?».

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Об этом сообщила председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик в Facebook.

«Устроили Авакову теплый прием в Канаде. Кто заказал Катю Гандзюк?», — написала она, опубликовав фото с акции.

Активисты в зале подняли плакаты «Кто заказал Катю Гандзюк?», когда Аваков находился на сцене.

Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до того в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбин и Виктора Горбунова.

6 июня Покровский райсуд (Днепропетровская область) объявил им приговоры. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года тюрьмы.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель главы ОГА Евгений Рищук.