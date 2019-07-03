Парубий рассчитывает, что Рада завершит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу 11 июля

По его мнению, в этот же день можно будет преодолеть вето президента на закон о ВСК, если он его наложит.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что парламент завершит рассмотрение поправок к Избирательному кодексу утром 11 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире "5 канала" в среду вечером.

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Говоря о принятом ранее законе о временных следственных комиссиях, где говорится о спецкомиссии по вопросу импичмента президента, Парубий отметил, что закон так и не был подписан президентом.

"Мне необходим любой ответ в ближайшие дни. Потому что, скорее всего, по моим подсчетам, мы завершим рассмотрение поправок в Избирательный кодекс... в следующий четверг (11 июля - УНИАН) утром", - сказал он.

Спикер выразил мнение, что ему "удастся собрать голоса". "Это будет непросто. Но в тот день мы будем иметь шанс на то, чтобы преодолеть вето, если вето будет наложено... Он (президент - УНИАН) должен выполнить Конституцию и дать свое решение: либо вето, либо мотивированные предложения", - отметил председатель ВР.

Парубий также призвал судей Конституционного суда "не допустить отмены закона о люстрации".