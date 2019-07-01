В Раде произошла перепалка между Парубием и представителем Зеленского в ВР

Стефанчук удивлен ситуацией, когда на заседании Комитета ВР по иностранным делам был кворум, но после объявления для рассмотрения вопроса увольнения Климкина и назначения Пристайко «два члена комитета загадочным образом исчезли, чем прервался кворум».

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и представитель президента в ВР Руслан Стефанчук обменялись репликами о том, кто больше не желает сотрудничества между парламентом и президентом.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания Согласительного совета Стефанчук назвал странной ситуацию, когда на заседании Комитета ВР по иностранным делам был кворум, но после объявления для рассмотрения вопроса увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на эту должность Вадима Пристайко «двое членов комитета загадочным образом исчезли, чем прервался кворум».

Он призвал парламент предоставить возможность президенту Владимиру Зеленскому исполнять возложенные на него обязанности в международной сфере. «Дайте возможность назначить своего министра иностранных дел, на что он имеет право в соответствии со статьёй 106 Конституции Украины», - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что могут быть внутренние дискуссии в Украине между ветвями власти, но «на внешней арене мы играем в одной команде, имя которой «Украина». И давайте об этом помнить все вместе и не вставлять предвыборные шпильки друг другу».

По словам Стефанчука, Зеленский настроен на «конструктивное сотрудничество», и уже продемонстрировал это «подписанием тех европейских инициатив, о которых мы с вами говорили».

Он напомнил, что на прошлой неделе Зеленский внес в парламент законодательные инициативы, которые касаются рынка электроэнергии, солнечных электростанций, ответственности за кнопкодавства.

Он подчеркнул, что было бы целесообразно эти законопроекты и кадровые вопросы поддержать как можно быстрее и «показать, что мы готовы идти друг другу навстречу».

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В ответ Парубий заявил, что народные депутаты «просто поражены желанием конструктивно сотрудничать с Верховной Радой, поскольку, к сожалению, с первых дней мы в публичных выступлениях слышали слова «лжецы» и много других оскорбительных слов в отношении Верховной Рады».

Он напомнил, что президент не назначает министра иностранных дел, а только рекомендует парламенту рассмотреть предложенные им кандидатуры.

«Я могу вам сказать, что найду в самый быстрый период, очевидно, у нас есть два пути ... - внеочередное заседание, которое можем провести в любой день и даже на этой неделе. А второй путь - это после принятия Избирательного кодекса. Но я вам обещаю, что в ближайший период будет предложено рассмотреть кадровые предложения, но, конечно, только тогда, когда будут соответствующие решения комитетов», - сказал Парубий.

Председатель ВР выразил надежду, что сотрудничество парламента и президента будет осуществляться путем консультаций и согласований, «а не путем шантажа и пренебрежения к высшему законодательному органу государства».