В Раде отреагировали на заявление Богдана о региональном русском языке в Донецке и Луганске

23 февраля 2014 года Верховная Рада признала этот закон утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд назвал его неконституционным.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что парламент не допустит возврата к временам так называемого "языкового закона Кивалова-Колесниченко".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

"Я с удивлением прочитал интервью руководителя офиса президента Зеленского Андрея Богдана ..., в котором он заявил, что новая команда намерена вернуть региональные языки", - сказал Парубий.

Он напомнил, что недавно парламент принял закон о едином государственном языке.

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"И мы не позволим возвращаться к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык в Украине", - подчеркнул Парубий.

Как сообщал УНИАН, закон "Об основах государственной языковой политики", так называемый "языковой закон Кивалова-Колесниченко" вступил в силу 10 августа 2012 года. Им предусматривалось, что в 13 регионах Украины русский язык получает статус регионального, который практически приравнивает его к государственному. Закон позволял использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в конкретном регионе разговаривает не менее 10% жителей.

Принятие закона вызвало волну протестов по всей Украине. Тогдашняя оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

23 февраля 2014 года Верховная Рада признала его утратившим силу, а 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал закон неконституционным.