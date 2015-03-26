Штаб АТО: за прошедшие сутки потерь нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"В течение прошлых суток ни один военнослужащий в результате боевых действий не был убит и не был ранен", - сказал Лысенко.

Читайте такжеЗа ночь боевики 10 раз обстреляли украинских военных - пресс-центр АТОРанее в Минобороны сообщали, что с начала проведения АТО и по состоянию на 1 февраля 2015 года на Донбассе погибли 1750 украинских военных.