Штаб АТО: за прошедшие сутки потерь нет
13:23, 26 марта 2015Политика
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На протяжении прошедших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военных нет.
За прошедшие сутки потерь нет / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"В течение прошлых суток ни один военнослужащий в результате боевых действий не был убит и не был ранен", - сказал Лысенко.
Читайте такжеЗа ночь боевики 10 раз обстреляли украинских военных - пресс-центр АТОРанее в Минобороны сообщали, что с начала проведения АТО и по состоянию на 1 февраля 2015 года на Донбассе погибли 1750 украинских военных.
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