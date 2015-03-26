В США назвали отставку Коломойского внутренним делом Украины

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Джен Псаки, пишет Радио Свобода.

«Мы видели противоречивые сообщения о вооруженных людей, которые находились в бизнес-структурах, частично принадлежат Коломойскому. Этот господин и правительство Украины заявляли, что эти люди были его частной охраной. Я не имею никаких дополнительных подтверждений или деталей для вас», - подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь также добавила, что США поддерживают «продолжения усилий правительства, чтобы царило верховенство закона во всех отраслях, в том числе в работе частично или полностью государственных компаний».

Читайте такжеОтставка Коломойского. Мнения и комментарии25 марта во время встречи с Игорем Коломойским президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отставке председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

В тот же день Порошенко подписал изменения к закону об акционерных обществах, которые делают возможным принятие решений в акционерном (коллективном) предприятии простым большинством - 50% голосов акционеров плюс 1 голос. Предыдущая редакция этого закона затрудняла или делала невозможным управление такими государственными активами, как компания «Укрнафта».