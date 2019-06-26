Россия уже собирается выплачивать ПАСЕ финансовые долги

Ранее РФ настаивала на том, что вопрос о долгах будет обсуждаться только после восстановления полномочий ее делегации в Ассамблее.

После полноценного возобновления полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы официальная Москва вернет этой организации финансовые долги.

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Как сообщает ТСН, об этом заявил заместитель главы делегации России в ПАСЕ и бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

"Мы будем возвращать, но в какой период, какими траншами – это задача минфина. Но принципиальная наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности", - заявил Кисляк.

Ранее РФ настаивала на том, что вопрос о долге будет обсуждаться только после восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в ассамблею.