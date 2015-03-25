The New York Times: Чтобы увидеть будущее Украины, вспомните о Крыме

Как пишет Эндрю Фоксолл в своей статье, которая называется «Чтобы увидеть будущее Украины, вспомните о Крыме», опубликованной в американской газете The New York Times, с тех пор в мире уделяли мало внимания Крыму, но события на черноморском полуострове заставляют с ужасом понимать все безрассудство действий президента Владимира Путина в Украине и осознавать, что он проводит кампанию по запугиванию ближайших соседей России.

За последние 15 лет Путин построил в России систему, в которой голоса оппозиции заставили замолчать, права граждан постоянно нарушаются, свобода слова ограничена, организованная преступность процветает, и насильно лишают прав на имущество. Когда Россия присоединила Крым, Путин навязал полуострову такой же гротескный способ управления.

Многие представители так называемых сил самообороны, которые возникли год назад, когда появились «зеленые человечки» Путина (как называют российские вооруженные силы без опознавательных знаков), были пешками в преступных группировках Крыма. Элита этого региона долгое время была тесно связана с организованной преступностью. Многие информационные агентства сообщали о том, что избранный Путиным лидер Крыма Сергей Аксёнов был известен в мафиозных кругах как «Гоблин» в 1990-е годы. (Сам Аксенов отрицал, что был связан с организованной преступностью).

По словам профессора Марка Галеотти, специалиста по международным отношениям из Нью-Йоркского университета, «многие из тех здоровенных и хорошо вооруженных «добровольцев самообороны», которые появились на улицах Крыма вместе с неофициальными российскими войсками, оказались местные бандитами». В течение прошлого года многих из них призвали на службу в своего рода крымские органы правопорядка, военизированные подразделения которых переименовали в «народное ополчение».

С марта прошлого года это подразделение проводило рейды и захватывало частную собственность. Сразу после аннексии Россия быстро взяла под свой контроль несколько украинских государственных промышленных предприятий, а затем сфокусировалась на частных компаниях. В августе штурмовали главный офис «Залива», крупнейшего судостроительного завода Крыма, чтобы заставить руководство передать управление заводом московской компании. По оценкам местных источников, общая стоимость имущества, потерянного в результате экспроприации недвижимости и других активов в Крыму составляет более 1 млрд. долл.

Кроме того, крымские власти заставили украинские банки, которые работали на полуострове, закрыться, в том числе банки, которые принадлежат Игорю Коломойскому, про-украинскому губернатору Днепропетровской области. Вместо них открыли российские банки, в том числе Российский национальный коммерческий банк. По информации газеты «Московское время», крымские власти приобрели этот малоизвестный филиал Банка Москвы «через несколько недель после того, как Россия захватила полуостров. Они превратили один из самых маленьких банков страны в крупнейший банк Крыма».

Кремль взял под свой контроль крымские СМИ, остановив вещание украинских телеканалов и заменив их российскими каналами, которые поддерживает государство. В августе крымские власти провели обыск в независимой Черноморской телерадиокомпании, конфисковав оборудование и компьютеры, и опечатав здание. На журналистов других СМИ оказывалось давление, чтобы они повторяли риторику Кремля. По информации Kyiv Post, базирующийся в Украине Центр журналистских расследований только в марте 2014 г. зафиксировал 85 случаев преследования журналистов и цензуры в Крыму.

Human Rights Watch сообщила, что пророссийские военизированные группы на полуострове причастны к исчезновению нескольких про-украинских активистов. В марте Андрей Щекун и Анатолий Ковальский были похищены на железнодорожном вокзале в Симферополе, и в течение 11 дней их держали в заключении, избивали, и стреляли в них из травматических пистолетов. Щекуна два раза пытали электрошокером, по данным правозащитной организации.

Тяжелее всех переживают аннексию Крыма Россией крымские татары. С марта несколько татарских активистов были похищены, некоторых из них убили, в том числе Решата Аметова, который был задержан во время акции протеста в Симферополе в марте, а позднее был найден мертвым. Двум самым известным лидерам крымско-татарского народа, Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову, крымские власти запретили возвращаться на полуостров. В сентябре российские службы безопасности провели обыск в Меджлисе, представительном органе татар, а также в доме одного из его членов, Эскендера Бариева.

Организации, которые не высказывают четкую про-российскую позицию, также регулярно становятся жертвами запугивания и преследования. Изучение украинского языка исчезло из школьных программ, а Украинская Православная Церковь, которая в значительной степени отделилась от российского православия в начале 1990-х годов, была вынуждена закрыть 11 из 18 своих приходов.

Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд сказала на слушаниях в Конгрессе в этом месяце, что в результате действий России в Крыму «властвует террор». И она была права.

Хотя год назад Запад осудил аннексию Россией Крыма, назвав ее грубым нарушением международного права, этот вопрос больше не стоит на международной повестке дня, поскольку ситуация в Украине изменилась. Западная дипломатия сосредоточилась на том, чтобы остановить эскалацию конфликта на юго-востоке Украины. Тем не менее, Запад должен внимательно посмотреть на то, что происходит в Крыму: судьба аннексированного полуострова, вполне возможно, является вероятным сценарием того, что произойдет с сепаратистскими Донецкой и Луганской народными республиками.

В январе председатель Европейского Совета Дональд Туск обвинил некоторых лидеров Европейского Союза в том, что они поддерживают политику «умиротворения» в отношении России, и предупредил, что не стоит добиваться смягчения экономических санкций. Но тот факт, что крымский вопрос не был упомянут ни в одном из соглашений о прекращении огня – ни в первом Минском договоре, подписанном в сентябре прошлого года, ни во втором Минском договоре, подписанном в феврале – также является видом умиротворения. И то, что западные страны вряд ли когда-нибудь официально признают Крым российской территорией, по сути ничего не меняет.

В прошлом году в западных странах опасались того, что Крым может быть первым из многих случаев захвата территорий соседних с Россией стран, которые замышляет Путин. И так оно и есть.

На прошлой неделе Россия нарушила суверенитет Грузии, когда подписала соглашение с руководством Южной Осетии, интегрируя непризнанную республику в Россию. Это произошло после подписания в прошлом году аналогичного соглашения с Абхазией, другим сепаратистским регионом Грузии. В Молдове, тем временем, Кремль продолжает поощрять коррупцию и преступность, как движущую силу экономики Приднестровья, и блокировать прогресс правительства страны, настроенного на проведение реформ.

Если Запад действительно хочет остановить разрастание российского режима, представляющего угрозу для граждан не только России и Украины, но и других стран, для начала ему нужно вспомнить о том, что Крым имеет значение.