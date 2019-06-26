В АМКУ созданы департамент расследований и служба экономического анализа

Новосозданная служба будет осуществлять экономический анализ каждого дела, которым занимается Антимопонольний комитет Украины.

В Антимопонольному комитете создана служба по аналогии с Европейской комиссией и европейскими ведомствами, служба экономического анализа, сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев в эфире "5 канала".

Кроме того, по словам Терентьева, большое количество усилий комитета было направлено в организацию работы юридического департамента, а также создание отдельного департамента расследований.

"У нас была создана служба по аналогии с Европейской комиссией и европейскими ведомствами – служба экономического анализа, которая осуществляет экономический анализ каждого дела. Также у нас очень много времени и усилий инвестировано в юридический департамент, который сейчас возглавляет очень высококлассный директор – Даниил Федорчук. Также у нас создан отдельный департамент расследований, который занимается сугубо расследованиями. И отдельно – департаменты, которые занимаются сугубо рыночной проблематикой и, соответственно, осуществляют анализ концентрации (концентрации бизнесов – ред.)", – Сообщил Терентьев.

Как сообщалось ранее, положительный экономический эффект от работы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в прошлом году составил 4 млрд гривен, что в 20 раз превышает финансирование комитета государством.

При этом, по словам директора института социально-экономической трансформации Ильи Несходовського, пришло время задуматься о безопасности работников АМКУ.

Это необходимо в связи с тем, что для работников Антимонопольного комитета Украины, который за последние годы активизировал свою работу, существует потенциальная угроза жизни и здоровью из-за расследования ведомством злоупотреблений на миллиарды и штрафов компаниям на сотни миллионов гривен.