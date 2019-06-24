Возвращение России в ПАСЕ подорвет справедливость и ослабит Совет Европы - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что возвращение делегации России без выполнения предварительных условий в Ассамблее не является той политикой, которая может остановить российскую агрессию.

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что возвращение Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы ослабит организацию и подорвет ее правила.

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Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в микроблоге Twitter.

"Отмена запрета для России в ПАСЕ - явно не является правильной политикой "магической пули", которая может остановить российскую агрессию. Наоборот, это ослабит эту уважаемую организацию, подрывая справедливость и прозрачность правил в Совете Европы", - отметила Зеленко.

Как сообщал УНИАН, летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблею. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Идею снять санкции из России в ПАСЕ поддержали многие западные политики и правительств.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей всех из руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно должна утвердить непосредственно ПАСЕ.