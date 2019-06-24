Зеленский уволил начальника крымского управления СБУ

Соответствующий указ от 24 июня размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Шмитько с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. Читайте такжеПрезидент уволил экс-заместителя председателя СБУ Фролова с военной службы Соответствующий указ №424/2019 от 24 июня размещен на сайте главы государства. «Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, Шмитько был назначен начальником Главного управления СБУ в АРК президентом Петром Порошенко 15 июня 2018 года.

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