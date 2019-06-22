Руководитель СБУ в США обсудил детали визита Зеленского в Вашингтон (фото)

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов также поблагодарил американских служащих за многолетнюю неизменную и системную поддержку Украины, твердую позицию в отношении территориальной целостности нашего государства.

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов в США обсудил с американскими должностными лицами подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Читайте также"Зеленский понравился Трампу": офицер США спрогнозировал, как сложатся отношения двух президентов

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, визит Баканов осуществляет по приглашению американской стороны с целью ознакомления с результатами украинско-американского сотрудничества по вопросам безопасности.

Во время беседы со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил обсуждались практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами.

Баканов заявил, что Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США.

Особое внимание было уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа.

В этом контексте Баканов довел до американской стороны ряд стратегических посланий главы Украинского государства. В частности, во время встречи с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом были подтверждены неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции Украины. Также Баканов отметил преданность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.

Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах. Подчеркнута важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины.

Член Палаты представителей, сопредседатель Украинского кокуса в Конгресса США Марсия Каптур во время встречи с Бакановым отметила поддержку Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества по вопросам безопасности между двумя странами.

В ходе встреч врио председателя СБУ поблагодарил американских служащих за многолетнюю неизменную и системную поддержку Украины, твердую позицию в отношении территориальной целостности нашего государства.

Как сообщал УНИАН, Посольство Украины в США проинформировало, что Трамп пригласил Зеленского осуществить визит в Вашингтон. Пока неизвестно, когда именно такой визит может состояться.