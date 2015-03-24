«Народный фронт» призывает политические силы не расшатывать ситуацию внутри страны

В частности, буквально вчера председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков выразил “мечту” политического руководства России о том, что премьер-министру Арсению Яценюку «стоит бежать из страны».

Еще ранее, напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял о недовольстве как самим фактом формирования партии «Народный фронт», так и деятельностью руководителя украинского Правительства, называя другие политические силы в Украине, как приемлемые для России.

У «Народного фронта» не было и нет никаких иллюзий по поводу того, что путинская Россия смирится с тем, что именно представители нашей партии в самое критическое время взяли на себя политическую ответственность за защиту страны и смогли остановить агрессивные планы Кремля, правительству Яценюка удалось преодолеть тотальную зависимость Украины от российских энергоносителей.

Мы также осознаем, что несмотря на относительное перемирие на фронте, Россия продолжает осуществлять подрывную деятельность в середине Украины, надеясь в результате внутренних политических войн и дестабилизации снова колонизировать Украину без дополнительных военных сверхусилий.

Именно под этим углом зрения партия и фракция «Народного фронта» расценивает последнее заявление нескольких народных депутатов требованием к председателю Верховной Рады Украины созвать внеочередное заседание парламента с целью публичной экзекуции правительства по абсурдным обвинениям одного из чиновников, относительно злоупотреблений которого Кабинет министров инициировал служебное расследование.

Это тот самый Николай Гордиенко, который, как только его отстранили Арсением Яценюком с должности главы Госфининспекции Украины, под угрозой уголовного дела начал кампанию “коррупционных обвинений” под руководством некоторых политических сил.

На основе этих обвинений без фактов сегодня разворачивается массированная атака на Кабинет министров за поддержки отдельных политических сил внутри украинского Парламента и по медийной поддержки отдельных олигархических групп. В стремлении расшатать ситуацию выдвигаются требования относительно создания Временной следственной комиссии и даже отстранение от должности Премьер-министра Арсения Яценюка, что, очевидно, приведет к дестабилизации работы исполнительной вертикали власти в сложных социально-экономических условиях и угрозы возобновления активных боевых действий на фронте.

Премьер-министр Арсений Яценюк публично обратился к Генеральной прокуратуре с требованием расследовать информацию Гордиенко.

Следовательно, наша фракция требует от ГПУ на ближайшем заседании Верховной Рады отчитаться о результатах расследования и поставить точку в этой информационной кампании против украинского Правительства.

Мы также обращаемся к народных депутатов и фракций, входящих в коалиционное большинство, с призывом не раскачивать ситуацию внутри страны, поскольку внутриполитические войны и политические кризисы в условиях войны представляют опасность самому существованию государства.