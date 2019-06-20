Появилось заявление группы "Информационное сопротивление" о смерти ее координатора Тымчука

Также в ИС поблагодарили всех за сочувствие и слова поддержки.

Группа "Информационное сопротивление" призвала СМИ не распространять домыслы о причинах и обстоятельствах смерти своего координатора Дмитрия Тымчука.

Официальное обращение опубликовал на своей странице в Facebook коллега погибшего нардепа по ИС Юрий Карин.

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"Обращаясь к отечественным и зарубежным СМИ, а также всем тем, кого не оставила равнодушными эта трагедия, просим не распространять домыслов о ее причинах и обстоятельствах. Считаем необходимым дождаться официальных результатов следствия. Просим отнестись к этой просьбе с пониманием и уважением", – сказано в заявлении.

Отмечается, что группа не собирается прекращать свою деятельность в пользу Украины. Также в ИС поблагодарили всех за сочувствие и слова поддержки.

Как сообщал УНИАН, 19 июня народного депутата Дмитрия Тымчука нашли в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову. Его коллега, депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что Тымчук во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение.

По факту гибели Тымчука открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых убийство, несчастный случай и неосторожное обращение с огнестрельным оружием.