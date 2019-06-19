Появились фото дома, где был найден мертвым нардеп Тымчук
16:55, 19 июня 2019Политика
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На месте гибели нардепа работает следственно-оперативная группа Нацполиции.
В Киеве 19 июня был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.
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В распоряжении УНИАН появились фотографии дома №10 на бульваре Перова, где произошла трагедия.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.
Как сообщал УНИАН, правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.
По факту смерти уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
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Новость в сюжете: Гибель нардепа от НФ Дмитрия Тымчука