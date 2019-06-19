Появились фото дома, где был найден мертвым нардеп Тымчук

На месте гибели нардепа работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

В Киеве 19 июня был найден мертвым координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук.

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В распоряжении УНИАН появились фотографии дома №10 на бульваре Перова, где произошла трагедия.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, правоохранители рассматривают три версии гибели нардепа Тымчука: несчастный случай, неосторожность или криминал.

По факту смерти уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).