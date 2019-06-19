Гибель Тымчука: в соцсетях скорбят и сомневаются в версии случайной смерти

В МВД рассматривают три версии гибели Тымчука, среди которых убийство.

Соцсети "взорвались" сообщениями после появления информации о смерти народного депутата Дмитрия Тымчука.

Друзья, знакомые и коллеги нардепа скорбят и не верят, что Тымчук погиб в результате несчастного случая.

Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил народный депутат Антон Геращенко. По его словам, Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. В полиции подтвердили факт смерти Тымчука.

Пресс-секретарь МВД Антон Шевченко заявил, что рассматривается три версии гибели Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.