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Гибель Тымчука: в соцсетях скорбят и сомневаются в версии случайной смерти

15:21, 19 июня 2019
Политика
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В соцсетях сомневаются в случайной смерти Тымчука / фото Facebook

Друзья, знакомые и коллеги нардепа скорбят и не верят, что Тымчук погиб в результате несчастного случая.

Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил народный депутат Антон Геращенко. По его словам, Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. В полиции подтвердили факт смерти Тымчука.

Пресс-секретарь МВД Антон Шевченко заявил, что рассматривается три версии гибели Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

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Теги: #смерть#Тымчук#соцсети