Гибель Тымчука: в соцсетях скорбят и сомневаются в версии случайной смерти
15:21, 19 июня 2019Политика
4744 0
В МВД рассматривают три версии гибели Тымчука, среди которых убийство.
В соцсетях сомневаются в случайной смерти Тымчука / фото Facebook
Соцсети "взорвались" сообщениями после появления информации о смерти народного депутата Дмитрия Тымчука.
Друзья, знакомые и коллеги нардепа скорбят и не верят, что Тымчук погиб в результате несчастного случая.
Как сообщал УНИАН, о смерти Тымчука сообщил народный депутат Антон Геращенко. По его словам, Тымчук нанес себе смертельное ранение во время чистки наградного пистолета. В полиции подтвердили факт смерти Тымчука.
Пресс-секретарь МВД Антон Шевченко заявил, что рассматривается три версии гибели Тымчука: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter