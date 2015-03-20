За полгода ВСУ получили более 15 тысяч единиц бронетехники - Луценко

Об этом сообщает пресс-служба «Блока Петра Порошенко».

«С одной стороны, Украина не сделала всего возможного для подготовки к возможной в апреле - мае атаки русских войск. Однако сегодня она готова гораздо больше, чем месяц назад, и тем более - полгода назад. Только за последние 6 месяцев ВСУ получили более 15тысяч единиц бронетехники», - отметил политик.

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Также, по его словам, готовы встретить агрессора две линии нашей обороны.

«Фактически раковая опухоль на нашей территории изолирована. Однако власти ежедневно решают проблему того, чтобы ситуация не взорвалась планируемыми РФ протестами внутри Украины», - подчеркнул Луценко.

Он также отметил, что Киев мало интересует позиция террористов по восприятию предпосылок для выборов на оккупированной трети Донбасса.

«Если их не устраивают условия проведения украинских выборов, то пусть они возвращаются домой», - сказал народный депутат.