Зеленский: обмен даже несколькими заложниками свидетельствовал бы о желании РФ к деэскалации на Донбассе

Президент сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что обмен даже небольшого количества заложников мог бы свидетельствовать о желании России начать процесс деэскалации ситуации на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом Зеленский сказал во время встречи с председателем Бундестага Германии Вольфгангом Шойбле в рамках официального визита в ФРГ.

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Стороны обсудили вопросы прекращения войны и возвращения заложников. Зеленский отметил, что обмен людей хотя бы "10 на 10" или "15 на 15" мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации.

Он также сообщил, что Украина начинает проект развития Донбасса уже сейчас. "И здесь Европа может нам помочь. Нам надо отстраивать школы, детсады, дороги, которых нет", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, глава немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что санкции против РФ должны действовать до прекращения войны на Донбассе.