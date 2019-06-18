Глава Бундестага на встрече с Зеленским: санкции против РФ должны действовать до прекращения войны на Донбассе

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Бундестага Вольфганга Шойбле была «очень позитивной».

Глава немецкого Бундестага Вольфганг Шойбле подчеркнул, что санкции против РФ должны действовать до прекращения войны на Донбассе.

Как сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, об этом Шойбле сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня в Берлине.

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В частности, посол подчеркнул, что встреча президента Бундестага и украинского президента была «очень позитивной».

Мельник отметил, что президент Бундестага Шойбле во время встречи подчеркнул: «Санкции против России должны быть продолжены до тех пор, пока Кремль не прекратит войну на Востоке Украины».

В свою очередь Администрация президент Украины в Twitter сообщила, что Зеленский во время встречи с главой Бундестага призвал страны Европы присоединиться к развитию Донбасса.

«Мы начинаем развитие Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может нам помочь. Нам надо отстраивать школы, детсады, просто дороги, которых нет», – отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Германии.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с руководством Германии и с ведущими представителями немецкого бизнеса.