Украинский Интерпол не будет выдавать Княжицкого Камбодже

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Сейчас руководство Украинского национального бюро Интерпола по стечению обстоятельств находится в Центральном бюро организации международной полиции в Лионе и параллельно выясняет причины и обстоятельства объявления в международный розыск Княжицкого", - отметили в МВД.

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В свою очередь, как отмечается, заместитель руководителя рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Михаил Бахмутченко в комментарии журналистам отметил, что Украина не будет выдавать своего гражданина и не обязана подавать мотивирование своего решения Центральному бюро Интерпола или правоохранительным органам Камбоджи.

Как сообщал УНИАН, Интерпол объявил в розыск Княжицкого по обвинению в изнасиловании, якобы совершенном в 2011 году в Камбодже.

Княжицкий в комментарии УНИАН заявил, что связывает появление сфальсифицированной информации об обвинении его в изнасиловании и объявлении в розыск Интерполом с собственной позицией относительно запрета российских сериалов в Украине.

"Я узнал об этом еще раньше, поскольку в мой адрес были угрозы от господина Кагаловского (бывший владелец телеканала ТВі Константин Кагаловский - УНИАН) давно и часто. Он когда-то был по сути моим партнером на канале ТВі, потом между нами возник конфликт из-за того, что он является крестным сыном российского пропагандиста Михаила Леонтьева, и хотел, чтобы Леонтьев вел передачу на ТВі, я был категорически против", - отметил Княжицкий.

Княжицкий отметил, что написал запрос в Интерпол.

"Интерпол мне ответил, что факт преступления состоялся 9.09.2011 года, 8.09.2011 года вечером я начал вести передачу “Вечер с Николаем Княжицким” в прямом эфире, и закончил уже 9.09.2011 соответственно".

"И данные пограничной службы в моем паспорте свидетельствуют о том, что в это время, когда якобы было совершено это преступление, я был в Украине", - подчеркнул депутат.