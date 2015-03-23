Княжицкий заявил, что во время "изнасилования" был в Киеве и преследуют его из-за российских сериалов
Депутат Николай Княжицкий заявляет, что связывает появление сфальсифицированной информации об обвинениях его в изнасиловании со своей позицией о запрете российских сериалов.
Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.
"Я узнал об этом еще раньше, поскольку в мой адрес были угрозы господина Кагаловского (бывший владелец телеканала ТВi Константин Кагаловский - УНИАН) давно и часто. Он когда-то был по сути моим партнером на канале ТВi, потом между нами возник конфликт из-за того, что он является крестным сыном российского пропагандиста Михаила Леонтьева, и хотел, чтобы Леонтьев вел передачу на ТВi, я был категорически против", - отметил Княжицкий.
Вместе с тем депутат рассказал, что Кагаловский "сейчас постоянно находится в Москве и сфальсифицировал эту вещь".
Княжицкий утверждает, что написал запрос в Интерпол.
"Интерпол мне ответил, что факт преступления состоялся 9.09.2011 года, 8.09.2011 года вечером я начал вести передачу "Вечер с Николаем Княжицким" в прямом эфире, и закончил уже 9.09.2011 соответственно".
"И данные пограничной службы в моем паспорте свидетельствуют о том, что в это время, когда якобы было совершено это преступление, я был в Украине», - подчеркнул депутат.
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В связи с этим он отметил, что "это очевидная фальшивка и организована Кагаловским и Кремлем из-за того, что я был инициатором запрета российских пропагандистских сериалов и ограничения российских каналов в украинском эфире".
Кроме того, Княжицкий добавил, что со 2 по 4 марта министр иностранных дел Камбоджи посещал с визитом Москву, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а уже 11 марта в Интерполе появилась эта информация.
"Поскольку это фальшивка и политическое преследование, я направил все соответствующие данные в украинский международный Интерпол», - подытожил Княжицкий.
Как сообщал УНИАН, Интерпол объявил в розыск Княжицкого по обвинению в изнасиловании.