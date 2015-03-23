Княжицкий заявил, что во время "изнасилования" был в Киеве и преследуют его из-за российских сериалов

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Я узнал об этом еще раньше, поскольку в мой адрес были угрозы господина Кагаловского (бывший владелец телеканала ТВi Константин Кагаловский - УНИАН) давно и часто. Он когда-то был по сути моим партнером на канале ТВi, потом между нами возник конфликт из-за того, что он является крестным сыном российского пропагандиста Михаила Леонтьева, и хотел, чтобы Леонтьев вел передачу на ТВi, я был категорически против", - отметил Княжицкий.

Вместе с тем депутат рассказал, что Кагаловский "сейчас постоянно находится в Москве и сфальсифицировал эту вещь".

Княжицкий утверждает, что написал запрос в Интерпол.

"Интерпол мне ответил, что факт преступления состоялся 9.09.2011 года, 8.09.2011 года вечером я начал вести передачу "Вечер с Николаем Княжицким" в прямом эфире, и закончил уже 9.09.2011 соответственно".

"И данные пограничной службы в моем паспорте свидетельствуют о том, что в это время, когда якобы было совершено это преступление, я был в Украине», - подчеркнул депутат.

Читайте такжеИнтерпол объявил Княжицкого в розыск за изнасилование

В связи с этим он отметил, что "это очевидная фальшивка и организована Кагаловским и Кремлем из-за того, что я был инициатором запрета российских пропагандистских сериалов и ограничения российских каналов в украинском эфире".

Кроме того, Княжицкий добавил, что со 2 по 4 марта министр иностранных дел Камбоджи посещал с визитом Москву, где встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а уже 11 марта в Интерполе появилась эта информация.

"Поскольку это фальшивка и политическое преследование, я направил все соответствующие данные в украинский международный Интерпол», - подытожил Княжицкий.

Как сообщал УНИАН, Интерпол объявил в розыск Княжицкого по обвинению в изнасиловании.