ЕК: пока рано говорить о содержании декларации Рижского саммита
В Европейской Комиссии говорят, что очень рано говорить о том, что именно войдет в декларацию, которая будет принята на саммите Восточного партнерства, который пройдет 21-22 мая в Риге.
Так в ЕК в понедельник в Брюсселе прокомментировали собственному корреспонденту УНИАН распространенную ранее СМИ информацию о том, что якобы в Рижской декларации ЕС «забыл» предоставить Украине и Грузии упрощение визового режима.
«До саммита в Риге еще остаются месяцы. На этом этапе обсуждать содержание (декларации) будет преждевременно», - сообщили в Еврокомиссии.
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При этом ЕК напомнила, что на этом этапе очень сложно предсказать, какими будут результаты саммита в этом аспекте. «Оценочная миссия сейчас оценивает прогресс, а общая оценка будет сделана Комиссией, когда миссии будут завершены», - вновь отметили логику действий в этом вопросе.
Как известно, до конца апреля Украину посетит еще одна оценочная миссия ЕК.