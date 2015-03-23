ЕК: пока рано говорить о содержании декларации Рижского саммита

Так в ЕК в понедельник в Брюсселе прокомментировали собственному корреспонденту УНИАН распространенную ранее СМИ информацию о том, что якобы в Рижской декларации ЕС «забыл» предоставить Украине и Грузии упрощение визового режима.

«До саммита в Риге еще остаются месяцы. На этом этапе обсуждать содержание (декларации) будет преждевременно», - сообщили в Еврокомиссии.

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При этом ЕК напомнила, что на этом этапе очень сложно предсказать, какими будут результаты саммита в этом аспекте. «Оценочная миссия сейчас оценивает прогресс, а общая оценка будет сделана Комиссией, когда миссии будут завершены», - вновь отметили логику действий в этом вопросе.

Как известно, до конца апреля Украину посетит еще одна оценочная миссия ЕК.