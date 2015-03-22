За дискредитацией Правительства стоят российские олигархи - "Народный фронт"

Недоумение вызывает и немало вопросов тот факт, что бывший журналист Сергей Лещенко защищает интересы крупного российского энергетического бизнеса, а значит - и Кремля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии.

Приводим конкретные факты относительно того, что информационным уничтожением НФ занимаются пророссийские силы. Сергей Лещенко ссылается на "авторитетные" зарубежные газеты, которые на самом деле являются пророссийскими и размещают любые “грязные” и заказные статьи.

Читайте такжеНиколай Мартыненко: заявления Лещенко - это очередная манипуляцияПервым таким примером стала попытка дискредитации народного депутата Николая Мартыненко через публикацию в чешский газете Pravо - бывшей газете чешских коммунистов, которая и сейчас отстаивает пророссийские позиции. В конце прошлого года она выдала материал, который среди прочего должен был сорвать участие чешской компании “Шкода” в достройке атомных энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Россия долгое время саботировала эту достройку и пыталась не допустить туда чешскую компанию, позиционируя ее как пророссийскую и манипулятивно “привязывая” к ней М. Мартыненко вроде как ее лоббиста. Эту тему тогда активно раскручивал Сергей Лещенко - об интересах России он, конечно, не упоминал.

Сейчас Лещенко это продолжил, но с ссылкой на другую “авторитетную” газету - теперь швейцарская Sonntags Zeitung. Не приводится ни одного документального факта или доказательства против М. Мартыненко, но есть перевод информации из упомянутой чеськой газеты, вместе с новыми манипуляциями, “догадками” и намеками со стороны Лещенко. Но к этой “авторитетной” газете не меньше вопросов, чем к нему.

Во-первых, индекс ее цитирования небольшой, газета является типичным европейским воскресным еженедельником, который, как указано на странице немецкой Википедии, «предлагает смесь новостей и развлечений». В Sonntags Zeitung даже отсутствует специальный раздел, посвященный политике (есть разделы «новости», «фокус», «спорт», «культура», «экономика», «знания», «тенденции», «тренды»). Такие газеты в политике гоняются исключительно за сенсациями, не заботясь о достоверности информации.

Во-вторых, Sonntags Zeitung принадлежит к немногим европейским газетам, которые разрешены Кремлем к подписке в Российской Федерации (о чем свидетельствует на своем сайте российское агентство Деловая пресса».) Более того, там отмечается, что «издание печатается в Москве по лицензионному соглашению одновременно с оригинальной версией».

Такой режим благоприятствования со стороны России выглядит неслучайным, поскольку Sonntags Zeitung неоднократно размещала выгодные России публикации, в том числе - для дискредитации Украины.

В начале февраля 2015 года газета публикует редакционную статью, словно списанную с небылиц российской путинской прессы о «нацистах-бандеровцах». Неонацисты из Швейцарии якобы оказывают финансовую и материальную поддержку украинским праворадикалам, которые воюют на Востоке Украины с пророссийскими ополченцами (!). “Среди тех, кто отправлял деньги и снаряжения на фронт, оказались неонацисты из кантонов Женева, Вале, Во и Санкт-Галлен”. Сообщается, что минувшей осенью местные праворадикалы основали швейцарское отделение украинской организации "Человеконенавистническая дивизия" (Misanthropic Division), которая считается самым жестоким неонацистским добровольческим объединением в Украине”.

Публикуя в сентябре 2014 года интервью с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, редакция прибегает к манипуляции на пользу Росии: выносит в заголовок слова «Россия - часть нашей системы ценностей» (известно, что значительная часть читателей ограничивается самим заголовком), хотя в самом тексте Ягланд говорит дословно совсем другое: «Украинский конфликт показывает, что в России существуют проблемы. Но вы должны увидеть и то, что 120 миллионов российских граждан имеют право подать иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге по соблюдению этих европейских ценностей. В этом плане Россия является частью нашей системы ценностей - несмотря на все имеющиеся проблемы».

Не подкрепленные фактами мифы о «злоупотреблении украинской власти» стоят в одном ряду со сказками российской пропаганды о «злобных судимых украинских наци, которые прославляют СС», которые ретранслирует Sonntags Zeitung.

Активное участие народного депутата Лещенко в дискредитации “Народного Фронта” и правительства, подкрепленная раскруткой в олигархических СМИ, свидетельствует о направленной информационной атаке. Цель этой кампании - вернуть контроль России и российских олигархов за украинской энергетикой, которую именно правительство Яценюка избавило от тотальной зависимости от страны-агрессора.