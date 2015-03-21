Ющенко: помощь Запада недостаточна, Украина нуждается в новой многолетней программе "Land lease"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

В частности, бывший президент, отвечая на вопрос, считает ли он помощь западных стран для Украины эффективной, отметил, что "я думаю, что неэффективная и неэффективная по ряду причин".

По его убеждению, страны Запада не полностью используют имеющийся у них потенциал, чтобы заставить Россию прекратить агрессию на востоке Украины.

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"Я не хочу говорить о поставках чего-то. Я хочу говорить о целой программе "Land lease", рассчитанной не на год, не два, а на много лет. Мы говорим о том, что в Украине происходит не конфликт внутри нации, это не только война России против Украины, а этот конфликт имеет геополитический подтекст. Поэтому нам нужна геополитическая солидарность, в том числе и военная", - подчеркнул Ющенко.

Также он выразил убеждение, что гаранты территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с Будапештским меморандумом должны дать четкие ответы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"И, конечно, есть претензии к нашим зарубежным партнерам и в частности к гарантам... Где те страны, которые в 1994 году выписали гарантии территориальной целостности? Пожалуйста, уважаемые господа, ответьте на урегулирование кризиса. Есть много способов и многие механизмы его урегулирования. Или дипломатический компонент, или военный, или финансовый, или экономический, или санкционный или гуманитарный... Я не хочу подсказывать американцам, что нужно сделать в их возможностях, чтобы на востоке Украины прекратили убивать наших людей", - заявил Ющенко.

В этой связи он преодолевал, что "я, честно скажу, не разделяю тот концепт, когда говорят с утра до вечера о мире прежде всего, что дипломатия не имеет альтернатив. Мне кажется, что это не правильная установка. Прежде всего всегда твое государство, прежде всего - твоя независимость, прежде всего - твой суверенитет".