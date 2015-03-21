ЕС оценит выполнение Минских договоренностей и обсудит санкции в конце июля

Об этом она сообщила в Брюсселе во время работы Брюссельского форума, говоря о недавно принятом решении Европейского Совета, которым санкции ЕС для России связаны с полной имплементацией Минских договоренностей, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Решение глав государств и правительств заключается в том, что мы не будем принимать решений на днях, срок действия санкций истекает в конце июля. В конце июля мы сделаем оценку, где мы находимся в плане имплементации", - сказала верховный представитель.

Могерини напомнила, что Минскими договоренностями предусмотрено, что контроль над границей возвращается украинской власти до конца года. "Если все будет хорошо, я ожидаю, что санкции будут с этим связаны, и не будут сняты до полного выполнения Минских договоренностей. Формальное решение будет принято позже", - отметила она.