Обнародованы указы Зеленского об увольнении руководителей СБУ в шести областях

Глава государства уволил руководителей управлений Службы безопасности Украины в Черновицкой, Одесской, Львовской, Закарпатской, Волынской и Винницкой областях.

На сайте президента Владимира Зеленского обнародованы указы об увольнении руководителей управлений Службы безопасности Украины в шести областях.

Указом № 394/2019 Олег Зозуля освобожден от должности начальника Управления СБУ в Винницкой области.

Читайте такжеЗеленский уволил 15 руководителей ОГА

Указом № 395/2019 Юрий Фелонюк освобожден от должности начальника Управления СБУ в Волынской области.

Указом № 396/2019 Владимир Пахнюк освобожден от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Указом № 397/2019 Александр Ткачук освобожден от должности начальника Управления Службы безопасности Украины во Львовской области.

Указом № 398/2019 Александр Довженко освобожден от должности начальника УСБУ в Одесской области.

Указом № 399/2019 Руслан Сторожук освобожден от должности начальника УСБУ в Черновицкой области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июня, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил, что Зеленский уволил двух заместителей главы СБУ, причастных к противоправным деяниям, и пять руководителей региональных управлений СБУ, связанных с контрабандой.