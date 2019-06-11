Зеленский уволил двух заместителей председателя СБУ, причастных к контрабанде - АП

Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины, причастных к противоправным деяниям, и пятерых руководителей региональных управлений СБУ, связанных с контрабандой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге.

«Если говорить о СБУ, то были уволены двое заместителей председателя СБУ. Это люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе которые совершались во время избирательной кампании», - сказал он.

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По словам Рябошапки, после увольнения будут происходить соответствующие процессуальные действия.

«Речь идет о двух заместителей председателя СБУ - Фролове Олеге Владимировиче, а также Косинском Владиславе Владимировиче», - заявил он.

Кроме того, добавил заместитель главы АП, было принято решение об увольнении пятерых руководителей региональных управлений СБУ.

«Это те, которые отличились, грубо говоря, в негативном плане, в смысле явлений, связанных с контрабандой», - заявил он.

Рябошапка уточнил, что речь идет о руководителях управлений СБУ Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Черновицкой областей.

"Уволен руководитель Управления СБУ в Одесской области Александр Довженко, подписан указ об увольнении руководителя Управления СБУ во Львовской области Александра Ткачука, уволен руководитель Управления СБУ в Винницкой области Олег Зозуля. Также уволен руководитель Управления СБУ в Закарпатской области Владимир Пахнюк, уволен начальник Управления СБУ в Черновицкой области Руслан Сторожук", - отметил Рябошапка.