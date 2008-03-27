Турчинов признал, что от Кабмина на Банковую ведет подземный ход

Сегодня в рамках акции "День открытых дверей в Кабинете министров" журналистам не удалось попасть в кабинет премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь премьер-министр Марина СОРОКА сообщила журналистам, что Ю.ТИМОШЕНКО с утра проводит очень важное совещание и поэтому не сможет встретиться с журналистами. Пресс-секретарь пообещала, что отдельную встречу и экскурсию по кабинету Ю.ТИМОШЕНКО проведет отдельно в другое время.

Таким образом, журналисты сегодня смогли побывать лишь в так называемой премьерской зоне и в каминном зале, который находится перед приемной премьер-министра.

Кроме того, журналисты в рамках акции провели встречи с первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ и вице-премьер-министром Григорием НЕМЫРЕЙ, министром Кабинета министров Петром КРУПКО и руководителем аппарата Секретариата Кабмина Михаилом ЛЕВИНСКИМ, провели небольшую экскурсию по их кабинетам.

В ходе беседы с журналистами А.ТУРЧИНОВ подтвердил наличие подземных ходов, связывающих здание Кабмина с Секретариатом Президента, Верховной Радой и одной из станций метро. Он также подтвердил наличие специального так называемого «бункера Януковича» для проведения переговоров. Он отметил, что это очень маленькое помещение, в которое может войти приблизительно 4 человека. Позже М.ЛЕВИНСКИЙ сообщил, что премьер-министр дала команду опечатать это помещение и на сегодняшний день оно не используется.

А.ТУРЧИНОВ рассказал, что работает с 9-ти часов утра до поздней ночи, однако на ночь в кабинете не остается, хотя в комнате отдыха у него есть диван, где можно поспать. В его кабинете есть прямая спецсвязь с Президентом, премьер-министром, с обладминистрациями, а также так называемая «сотка» и «двухсотка». С премьер-министром по государственным вопросам он общается по прямому телефону.

По словам А.ТУРЧИНОВА, из-за большого объема работы обедать ему приходится в течение 10-15 минут, причем чай первый вице-премьер-министр пьет, как и Президент, без сахара, но с медом.

Вместе с тем, портрета Президента, как и портрета премьер-министра, в его кабинете нет. А.ТУРЧИНОВ считает, что членам правительства не обязательно иметь в кабинете портрет премьер-министра. Также портретов Ю.ТИМОШЕНКО нет и в кабинетах других ее заместителей. Есть он лишь в кабинете М.ЛЕВИНСКОГО. Отвечая на вопрос журналистов – почему у него нет портрета Президента, М.ЛЕВИНСКИЙ сказал, что вместе портреты этих людей «не гармонируют».

Вице-премьер Г.НЕМЫРЯ в настоящее время занимает кабинет Александра КУЗЬМУКА и говорит, что там до сих пор пахнет дымом. «Кабинет очень прокурен, и нам приходится его до сих пор проветривать», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Он так же, как и его коллеги, работает с утра до позднего вечера, но на рабочем месте не ночевал, хотя на всякий случай у него есть одеяло. Г.НЕМЫРЯ рассказал, что когда въезжал в кабинет, то убрал из него картины на военную тематику и портрет Виктора ЯНУКОВИЧА, а гвоздь, на котором портрет висел, до сих пор торчит в стене над креслом вице-премьера.

Кофе Г.НЕМЫРЯ пьет без меда и сахара, зато с лимоном. Такая привычка у него осталась со студенческих лет.

П.КРУПКО рассказал, что последний ремонт в кабинетах вице-премьер-министров делался в 1996 году, во времена премьерства Павла ЛАЗАРЕНКО, и после назначения правительства Ю.ТИМОШЕНКО существенных изменений в них никто не делал – мебель осталась от прежнего правительства.

Также в рамках Дня открытых дверей журналисты пообщались с министром экономики Богданом ДАНИЛИШИНЫМ и его заместителями и провели экскурсию по кабинету министра, в котором есть как портрет Ю.ТИМОШЕНКО, так и портрет Виктора ЮЩЕНКО.

Всего в рамках акции «День открытых дверей», которая длилась около трех часов, Кабинет министров посетили около 100 журналистов.