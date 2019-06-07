Пластинка не меняется: Путин снова твердит, что Украины не было, а украинцы, русские и белорусы - один народ

По словами российского президента, в свое время не было никакой Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что раньше Украины не было, а украинцы, русские и белорусы - один народ.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, будет ли объединение России и Беларуси после 2024 года, когда истекает срок его полномочий.

«Нет и быть не может. Скажу почему: потому что история сложилась таким образом, что наш народ единый - а я считаю, что белорусы, русские и украинцы - это единый народ, - много раз об этом говорил, и так считаю, убежден», - сказал Путин.

«В свое время не было никакой Украины, и украинцы, Запорожская сечь по сути вошла в состав империи. Они же не входили как украинцы – русские. Там определялась история, язык, вера, религия, все считали себя русскими… Украина - у края, на краю империи все это формировалось», - добавил он.

По его словам, близость этих территорий к европейской культуре, католическому миру, частичное вхождение в католическую Польшу у части населения сформировала желание быть ближе к «той части Европы».

«Вполне законное желание на самом деле, и ничего здесь нет предосудительного. Перед Первой Мировой войной страны, которые готовились к войне с Россией, начали развивать идею украинской идентичности – естественное дело – расшатывая своего потенциального противника, пытаясь его разделить, что-то от него отодрать. Эту идею подхватывали, развивали, и у части населения формировалась собственная идентичность. Ничего страшного здесь нет. Это естественный процесс», - считает он.

Путин добавил, что относится к этому с «понимаем и уважением».

«То же самое и с Беларусью. Повторяю, по моему убеждению, мы - один народ. Так сложилось, что мы живем в разных странах. Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет», - заверил он.

По его словам, Минск и Москва будут развивать «так называемое союзное государство».