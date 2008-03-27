Катеринчук заявляет, что позиция Пинзеника для него неприемлема

Лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК считает, что правительство должно взять за основу разработанный им проект Налогового кодекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины со ссылкой на Н.КАТЕРИНЧУКА.

«Инициатива министра финансов (Виктора ПИНЗЕНИКА – УНИАН) по поводу вынесения на обсуждение проекта Налогового кодекса АЗАРОВА, мягко говоря, не вызывает у меня оптимистичных настроений. Я тщательным образом ознакомился с Налоговым кодексом правительства ЯНУКОВИЧА, и могу сказать, что философия этого документа не несет никаких позитивных моментов для развития экономики страны», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.

Лидер Европейской партии допустил, что В.ПИНЗЕНИК, выполняя Указ Президента о необходимости внесения в парламент проекта Налогового кодекса до 1 мая, видит исключительно техническую сторону, а не содержательную. “И такой подход для меня абсолютно неприемлем, поскольку мы работали над нашим проектом на протяжении трех лет и даже сегодня не считаем работу завершенной”, - подчеркнул он.

“В проекте нашего Налогового кодекса учтены многочисленные пожелания и наработки украинских предпринимателей, которые были предложены во время его общественного обсуждения летом-осенью прошлого года. Кроме того, документ прошел экспертизу специалистов Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого и нашел поддержку среди широких масс специалистов в области финансов и налогообложения», - добавил Н.КАТЕРИНЧУК.

По его словам, в отличие от Кодекса, предложенного экс-министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ, на который опирается правительство, в разработанном с его участием проекте предлагается не только унифицировать законодательство, ликвидировать противоречия и пробелы в законах, но и реформировать систему администрирования налогов, провести налоговую амнистию и ликвидировать действующую, криминальную, систему взимания налога на добавленную стоимость.

«Я не отрицаю, что ко второму чтению наш документ будет доработан и претерпит определенные изменения. Но главное - это то, что предложенный нами Налоговый кодекс станет толчком для развития малого и среднего бизнеса и утверждения европейских норм и принципов ведения бизнеса в Украине. И на сегодня он просто не имеет полноценной альтернативы. В конечном итоге страна должна получить не Налоговый кодекс КАТЕРИНЧУКА, АЗАРОВА или Минфина, а финансовый документ, который будет содействовать развитию предпринимательства и экономики всей страны», - уверен Н.КАТЕРИНЧУК.