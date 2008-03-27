Катеринчук заявляет, что позиция Пинзеника для него неприемлема
Нардеп предлагает свой Налоговый кодекс
Лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК считает, что правительство должно взять за основу разработанный им проект Налогового кодекса.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины со ссылкой на Н.КАТЕРИНЧУКА.
«Инициатива министра финансов (Виктора ПИНЗЕНИКА – УНИАН) по поводу вынесения на обсуждение проекта Налогового кодекса АЗАРОВА, мягко говоря, не вызывает у меня оптимистичных настроений. Я тщательным образом ознакомился с Налоговым кодексом правительства ЯНУКОВИЧА, и могу сказать, что философия этого документа не несет никаких позитивных моментов для развития экономики страны», - сказал Н.КАТЕРИНЧУК.
Лидер Европейской партии допустил, что В.ПИНЗЕНИК, выполняя Указ Президента о необходимости внесения в парламент проекта Налогового кодекса до 1 мая, видит исключительно техническую сторону, а не содержательную. “И такой подход для меня абсолютно неприемлем, поскольку мы работали над нашим проектом на протяжении трех лет и даже сегодня не считаем работу завершенной”, - подчеркнул он.
“В проекте нашего Налогового кодекса учтены многочисленные пожелания и наработки украинских предпринимателей, которые были предложены во время его общественного обсуждения летом-осенью прошлого года. Кроме того, документ прошел экспертизу специалистов Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого и нашел поддержку среди широких масс специалистов в области финансов и налогообложения», - добавил Н.КАТЕРИНЧУК.
По его словам, в отличие от Кодекса, предложенного экс-министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ, на который опирается правительство, в разработанном с его участием проекте предлагается не только унифицировать законодательство, ликвидировать противоречия и пробелы в законах, но и реформировать систему администрирования налогов, провести налоговую амнистию и ликвидировать действующую, криминальную, систему взимания налога на добавленную стоимость.
«Я не отрицаю, что ко второму чтению наш документ будет доработан и претерпит определенные изменения. Но главное - это то, что предложенный нами Налоговый кодекс станет толчком для развития малого и среднего бизнеса и утверждения европейских норм и принципов ведения бизнеса в Украине. И на сегодня он просто не имеет полноценной альтернативы. В конечном итоге страна должна получить не Налоговый кодекс КАТЕРИНЧУКА, АЗАРОВА или Минфина, а финансовый документ, который будет содействовать развитию предпринимательства и экономики всей страны», - уверен Н.КАТЕРИНЧУК.