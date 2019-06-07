"Есть четкие красные линии" : у Зеленского опровергли две "зрады" о "запрете стрелять" и "снятии блокады ОРДЛО"

Представитель Зеленского отметила, что у предыдущей и нынешней власти "одинаковые красные линии" - "нельзя говорить о том, что будет изменена территориальная целостность Украины, Крым - это Украина, Донбасс - это Украина".

Полностью запрещать стрелять украинским военным на Донбассе не будут, а экономические ограничения в отношении торговли с оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей снимут только при определенных условиях.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" сказала пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, комментируя искривленные новости относительно итогов переговоров 5 июня в Минске относительно Донбасса, передает ТСН.

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"Якобы Леонид Данилович (Кучма) заявил, что украинские военные не могут стрелять в ответ на обстрелы. Мне кажется, что ни один президент не может пожелать (этого – ред.) своей стране. Я не знаю, откуда это происходит, но мы сегодня говорили с Леонидом Даниловичем и он сказал, что это просто вырванная фраза из контекста. Во-первых, все объяснение заключалось в том, что обязательства о прекращении огня прописаны в Минских договоренностях. Однако обязательно на взаимных обязательствах. Украина не может только со своей стороны прекратить обстрелы. Это просто невозможно. О чем конкретно шла речь? О том, что очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, из детсада, из школы, из больницы, из любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом гибнут наши люди, наши украинцы. Поэтому речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь главы государства отметила, что "сегодня мы должны говорить о том, что должны перейти в курс прагматичной и спокойной дипломатии. И в центре этой дипломатии должно быть самое важное - ценность человеческой жизни. И что собственно пытается сделать президент Владимир Зеленский, это то, чтобы начать заново, возобновить минский процесс, который просто зашел в тупик".

Другая "зрада" – возможное снятие экономической блокады с оккупированного Донбасса.

"В 2017 году были введены эти ограничения на торговлю с оккупированными территориями. И собственно это произошло по нескольким причинам. Из них главные - это то, что там появилась рублевая зона и за то, что там происходила псевдонаціионализация, когда отобрали и государственные, и частные предприятия, и обычную частную собственность людей, которые там жили. Мы просто не можем сейчас говорить о снятии этих ограничений, если не будут выполнены условия, когда не будет снята рублевая зона и не будет отменена так называемая псевдонационализация", - отметила Мендель.

Она подчеркнула, что во время переговоров должна учитываться позиция Украины, все стороны должны выполнять определенные обязательства, а не только Украина.

"Когда идет минский процесс, ведутся переговоры, то, конечно, включается позиция и Украины, и что должна обязательно сделать Россия. Мы же не можем требовать исключительно от себя. Но нам очень обидно, что пока мы находились в Брюсселе (первый зарубежный визит президента Зеленского. – ред.), были сманипулированы эти основные месседжи. И мне кажется, что какие-то политические партии просто пытаются выиграть какие-то политические выгоды для себя перед выборами в парламент. И очень обидно, что это делается за счет таких болезненных тем, как война. Потому что здесь у нас нет противоречий. Ни у власти, которая была 5 лет не смогла ничего сделать, ни у власти, которая пришла и собирается что-то делать. У нас одинаковые красные линии - нельзя говорить о том, что будет изменена территориальная целостность Украины, Крым - это Украина, Донбасс - это Украина", - сказала Мендель.