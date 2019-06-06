ГПУ планирует передать дело Ющенко в суд в течение двух месяцев

По словам прокурора, пока неизвестно, смогут ли рассмотреть это дело в Печерском суде Киева.

Дело по завладению государственным имуществом третьим президентом Украины Виктором Ющенко должны передать в суд в течение двух месяцев.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник второго следственного управления специальных расследований ГПУ Андрей Радионов.

По его словам, дело нужно как можно скорее передать в суд.

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"Мы постараемся в двухмесячный срок завершить расследование и направить обвинительный акт в суд", - рассказал Радионов.

Прокурор пояснил, что пока неизвестно, смогут ли рассмотреть это дело в Печерском суде города Киева, так как большинство судей этого суда уже задействованы в процессе. Подсудность производства будет определять Апелляционный суд.

"Мы должны направить (обвинительный акт, - УНИАН) по месту нахождения органа расследования - в Печерский районный суд Киева. Нюанс в том, что многие судьи рассматривали наши ходатайства в рамках этого расследования. В таком случае, они уже не смогут быть судьями в этом процессе. Если в Печерском суде не будет судей, которые не рассматривали ходатайство в рамках этого производства, дело будет направлено в Апелляционный суд, который и определит подсудность производства", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, экс-президенту Ющенко выдвинуто подозрение по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).