Парубий в Раде призвал депутатов к полной мобилизации

По словам спикера, сегодня планируется рассмотрение законопроектов, касающихся безопасности государства, в частности, о капелланах и о военных заложниках.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что сегодня в парламенте ответственный день и призвал депутатов к полной мобилизации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил на заседании парламента.

Он отметил, что сегодня предусмотрено рассмотрение законопроектов, касающихся безопасности государства, в частности законопроекты о капелланах и о военных заложниках.

Парубий также напомнил, что сегодня парламент начнет рассмотрение во втором чтении Избирательного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№ 1098), в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента.