ГБР изучает договоренности Ющенко и Саакашвили по поставкам оружия в Грузию

Речь идет о договоренностях, достигнутых между президентами в апреле 2005 года.

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к банковским счетам государственного предприятия, которое во времена президентства Виктора Ющенко осуществляло поставку военного вооружения в Грузию.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на проект "Марлин". Досудебным расследованием установлено, что в результате договоренностей, достигнутых Ющенко и президентом Грузии Михаилом Саакашвили в апреле 2005 года, украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" подписала с Министерством обороны Грузии контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов, БТРов и танков.

Читайте такжеСаакашвили готов «еще немножко потерпеть» в ожидании разрешения вернуться в Украину

Речь шла о поставках такого вооружения: ЗРК "БУК-М1" - 1 шт; БМ 9А33БМ3 - 4 шт; батарейный КП ПУ-12М9С482М - 1 шт; Т3М 9Т217БМ2 - 2 шт.; МТО 9В210М3, с АБ-8 на одноосной прицепе - 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосной прицепе - 1 шт.; тренажер операторов БМ 9Ф632, с АБ-8 на одноосной прицепе - 1 шт.; ЮВ 9В914 - 1 шт.; машина группового ЗИП-2 9Ф372М3 - 1 шт.; электростанция ПЭС-100-Т/230-Ч/400 - 2 шт.; КНО 9Ф16М2 - 1шт.; ЗРК "ОСА-АКМ 9К33М3" - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А - 101 шт. и БТР-70 - 60 шт.

Право на передачу товара уполномочили дочернее предприятие "Укрспецэкспорта" "Специализированную внешнеторговую фирму "ПРОГРЕСС".

Следователи пытаются выяснить настоящую стоимость проданного военного имущества и возможные факты ее занижения тогдашними служебными лицами Министерства обороны Украины.